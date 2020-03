A compter de ce lundi 30 mars, les personnes âgées de plus de 70 ans et considérées comme les plus fragiles face à l’épidémie de Coronavirus pourront faire leur course au magasin Leclerc d’Angerville dans des créneaux dédiés.

Ce créneau d’accès au magasin pour les plus de 70 ans sera ouvert chaque jour de 8h30 à 9h30 à partir du lundi 30 mars.

Le magasin réserve par ailleurs ses caisses prioritaires au sein du magasin à tous les personnels de soin tout au long de ses heures d’ouverture.