Essonne : des futurs ingénieurs s’investissent en Colombie

Neuf étudiants de Télécom SudParis sont à l’initiative d’un projet humanitaire en Colombie.

« On veut leur apprendre à se servir des logiciels de base et à faire des recherches sur Internet. » Hadrien Gruet est étudiant ingénieur à Télécom SudParis (Evry). Aux côtés de huit autres camarades âgés de 18 à 21 ans, l’équipe est à l’initiative de Bogotech, un projet humanitaire qui devrait améliorer le quotidien des habitants d’un quartier du sud de Bogota (Colombie).

Lancé en septembre, dans le cadre du projet Gestion et apprentissage du travail en équipe inscrit dans leur cursus de première année, le projet consiste à aménager une salle informatique dans un centre socio-culturel. La salle de 13 m2 devrait, d’ici la fin de l’été, mettre à la disposition des riverains huit ordinateurs ainsi que des tables et des chaises. « Le quartier est situé dans les montagnes, les gens n’ont pas d’accès à Internet, explique Hadrien. On veut leur permettre de savoir créer des CV et d’avoir accès aux informations. »

Création d’une cagnotte de 5 000 €

Aucun des jeunes ne s’est déjà rendu dans le pays. Ils connaissent le contexte local grâce à une association franco-colombienne qui les a justement démarchés pour le projet.

Primavera ESI est présente sur les deux continents. En France, elle donne des cours d’Espagnol et, en Colombie, elle fait découvrir la culture française. C’est d’ailleurs leurs membres qui hébergeront les trois étudiants qui devraient s’y rendre cet été.

Pour mener à bien le projet, ils nécessitent des fonds. Une cagnotte a été créée afin de récolter 5 000 €, de quoi « aménager la salle et acheter le matériel informatique », précise l’étudiant. Afin de multiplier leurs chances, les jeunes diversifient leurs actions. En plus de ventes sur le campus, ils devraient bientôt proposer un spectacle d’improvisation.

