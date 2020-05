Essonne : des glaces pour les soignants à Etampes

Sympathique initiative de Magic Glace aujourd’hui à Etampes. Marc Frédéric est venu avec son camion, bien connu des Etampois, afin d’offrir des glaces aux soignants du site d’Etampes du Centre hospitalier Sud-Essonne.

« J’ai voulu venir servir des glaces au personnel et leur donner un peu de douceur. Ils ont éprouvé beaucoup de difficultés ces derniers temps avec actuellement et ces femmes et ces hommes ont fait face à un fléau qu’on ne voit pas. Je les trouve très courageuses et courageux de l’avoir affronter en première ligne », confie-t-il.

Pour lui qui habituellement en ce début de saison estivale est présent tous les jours devant l’Ile de loisirs régionale, pour l’instant fermée au public, c’est aussi une manière de lancer sa saison. « Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose pour rebondir un petit peu et faire comprendre que j’existe toujours », indique Marc.

Son geste et celui de Morgane qui l’accompagne a touché le personnel de l’hôpital qui, profitant de ses temps de pause, se succède devant le camion, prendre qui une glace à la fraise, qui une glace à la vanille.

Quant à Marc et Morgane, ils disent « un grand merci a tout les soignants pour tous vos sourire d’aujourd’hui ».