Essonne : des plants de légumes livrés à domicile à Bouray, Janville et Lardy

A l’heure du confinement, les achats alimentaires deviennent l’une des principales préoccupations des Essonniens. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui possèdent un jardin et qui ne faisaient pas pousser de légumes jusqu’à présent.

Alors qu’ils sont nombreux à se dire qu’ils pourraient faire un potager, la fleuriste du Jardin de Laura de Janville-sur-Juine propose de passer commande et de se faire livrer des plants à domicile !

Pour cela rien de plus simple, il suffit de passer commande par SMS au 06.09.04.76.39 en laissant son nom et son numéro de téléphone et sa commande. Livraison à partir de 25 euros et règlements en espèce ou chèque uniquement.

Tomates, courgette, concombre, poivron, melon, menthe, persil, romarin, ciboulette, thym et d’autres sont disponibles selon les approvisionnements.

Pour tous renseignement il suffit de consulter la page Facebook de la boutique.