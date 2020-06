Essonne : des projets et de la rigueur à Chevannes

Elu maire le 28 mai dernier, Sami Ben Ouada a la ferme intention de faire bouger sa ville.

Le nouveau maire et son équipe sont d’ores et déjà au travail pour la commune et ses habitants. Organiser le retour en classe des élèves, proposer des activités dans le cadre des 2S2C voulus par le gouvernement, ont fait partie des premiers dossiers gérés par la nouvelle équipe municipale.

Symboliquement, une première campagne de rebouchage de trous dans la voirie a également eu lieu dès les premiers jours de la nouvelle mandature, mais cette action symbolique bien qu’importante pour les riverains, ne doit pas occulter le travail de fond que compte entreprendre Sami Ben Ouada à la tête de Chevannes.