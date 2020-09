Essonne : dès septembre, des cours de théâtre et de stand-up à Maisse

Le vœu de nombreux habitants est exaucé : des cours de théâtre seront proposés dès l’âge de 6 ans à la salle Robert-Dumas.

Une nouvelle association voit le jour à Maisse. La compagnie Pyxis propose des ateliers de théâtre où tout le monde est le bienvenue. Que l’on soit de nature timide ou extravertie, chaque personnalité a sa place. Pour les deux comédiens à l’origine de l’association, Audrey Hery et Romain Chailloux, les objectifs sont de s’amuser et de se surpasser sur scène face à un public, si l’envie est là bien sûr.

« Dans chaque groupe, on va créer l’histoire du spectacle de fin d’année, on est dans le partage de soi », souligne Romain Chailloux, auteur, metteur en scène et comédien.

Du stand-up pour les ados