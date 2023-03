Essonne : deux femmes policières déterminées pour une enfant malade

Sandrine et sa compère Alexandra participent au Raid Amazones au profit d’Anaïs, une petite fille atteinte d’un polyhandicap.

Pour Sandrine Reveau et Alexandra Fanto, un seul mot compte: solidarité ! Les deux femmes participent au Raid Amazones au Sri Lanka du dimanche 19 au mercredi 29 mars, avec pour seul objectif de collecter un maximum de fonds au profit de l’association Les Pouvoirs d’Anaïs, une petite fille née en 2020 qui souffre de polyhandicap, dont le père est policier au sein de la circonscription de police d’Etampes depuis de nombreuses années.

Sandrine, aujourd’hui en poste à la police de l’air et des frontières à Perpignan avec sa collègue Alexandra, est une ancienne du commissariat d’Etampes. A l’heure de participer au Raid, elle a décidé d’en profiter pour apporter son soutien à Anaïs, la fille de son ancien collègue. Ensemble, elles veulent mettre en avant «l’entraide et le soutien entre policiers», et évidemment l’aide à Anaïs.

« En soutenant Les Pouvoirs d’Anaïs, on permet à cette petite fille d’accéder à des soins et thérapies peu ou non prises en charge », rappelle Sandrine. Le polyhandicap d’Anaïs résulte du syndrome de West, une épilepsie infantile rare, d’une anomalie cérébrale appelée hypoplasie pontocérébelleuse, d’une rétinopathie évolutive ainsi que d’une microcéphalie sévère et d’un retard de croissance.

« L’ensemble de ces pathologies cache en fait une maladie rare, génétique, qui est encore en cours de recherche, mais surtout entraîne de graves retards, aussi bien intellectuels que moteurs. Anaïs est, cependant, une petite fille très volontaire, tonique et enjouée qui adore les interactions», précise l’association Les Pouvoirs d’Anaïs.

Tout le soutien obtenu via la cagnotte leetchi mise en place permettra à Anaïs de progresser, via le financement de thérapies et appareillages coûteux mais nécessaires. Sandrine et Alexandra entendent bien se surpasser au cours du Raid à VTT, en trail, en canoë, en bike & run et sur les diverses épreuves prévues pour surpasser les obstacles et promouvoir la cause d’Anaïs.

• Pour soutenir Anaïs : https://www.leetchi.com/c/lescolibrisdeterminees-lespouvoirsdanais ou https://www.helloasso.com/associations/les-pouvoirs-d-anais