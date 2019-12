Essonne: deux objectifs et un seul public à La Forêt-Sainte-Croix

L’église Saint-Saturnin a accueilli une exposition photographique.

Deux artistes photographes de la région ont exposé leurs œuvres les samedi 7 et dimanche 8 décembre dans l’église du village. Marie-Lys Hagenmüller, qu’on ne présente plus et qui arpente depuis des années avec son objectif le Parc naturel régional du Gâtinais, et Céline Machy, une nouvelle génération de photographe.

Toutes les deux étaient ravies de cette exposition au sein «d’une très belle église », avec…

Retrouvez cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 19 décembre.