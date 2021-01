Essonne : disparition de Pierre Ducoloner, figure de la ville de Dourdan

Figure emblématique de la ville de Dourdan, Pierre Ducoloner s’est éteint le 31 décembre à l’âge de 87 ans.

Qui ne connaissait pas Pierre Ducoloner à Dourdan? Très peu de personnes certainement. Architecte de profession, Pierre Ducoloner était surtout connu pour son engagement dans la vie locale, qu’elle soit politique ou associative. C’est en 1972 qu’il est candidat pour la première fois aux élections municipales dans la commune.

« Il s’est présenté à toutes les élections municipales depuis 1972. Il a été élu en 1983 avec Yves Tavernier, et a été tour à tour adjoint à la culture et aux finances. Il n’a pas été élu en 2008 puis nous a rejoints en 2014 et nous a permis d’être élus », souligne Maryvonne Boquet, ancienne maire de la ville.