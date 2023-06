Essonne : disparition de Raymond Ancellin, de Saint-Chéron

Décédé le vendredi 19 mai dernier dans sa 93e année, Raymond Ancellin avait été, avec son frère Jacques, une figure de la vie associative et culturelle de Saint-Chéron durant de nombreuses années.

Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 26 mai dernier. Raymond et Jacques Ancellin. Ces deux figures indissociables ont durant des décennies été des incontournables de la vie associative et culturelle locale. Les frères jumeaux sont nés le 17 Septembre 1930 à Taverny (60). Leur enfance a été marquée par la guerre et l’exode.

Devenu adulte, Raymond intègre les services de La Poste avec Jacques également. Il y fera toute sa carrière. Déjà à l’époque, il s’engage pour les autres, en créant des centres de vacances pour des jeunes dans le Jura notamment. Médaillé de l’ordre national du Mérite C’est en 1966 que Raymond s’installe à Saint-Chéron, toujours avec Jacques. Rapidement, il se fait connaître en créant le centre Morry Saulty pour accueillir des groupes de diverses paroisses de Paris, puis plus tard, le centre d’accueil, rue Racary, pour s’occuper à plein temps des personnes âgées pendant plusieurs années.

Quelques années plus tard, Raymond et Jacques créent l’association Rencontres familiales. Celle-ci organise des repas conviviaux, lors des principales fêtes annuelles. Parmi ces repas, on peut compter le traditionnel repas du nouvel an au Club des Tourelles, chaque 1er janvier, où les personnes sans famille ou seules pouvaient se retrouver et partager un peu de chaleur humaine. Il y a également eu des sorties culturelles et surtout des expositions organisées régulièrement en ville.

Raymond Ancellin, tout comme son frère, était avide de toujours apprendre et surtout de partager ses connaissances. Le local de l’association regorgeait de milliers de documents sur tous les sujets possibles et imaginables. De multiples expositions ont été organisées salle d’Orgery, parfois aussi au rez-de-chaussée de leur domicile, rue Bouillon-Lagrange. Une époque où Raymond et Jacques militaient pour la création de l’écomusée, qu’ils ont ensuite occupé régulièrement.

Raymond Ancellin était également impliqué au sein de la paroisse. Il était celui qui ouvrait et fermait l’église chaque jour. Il avait également suivi l’installation des votives près de l’autel de la Sainte Vierge, la pose et le montage de grands panneaux pour magnifier les fêtes de la liturgie. A ceux qui l’ont connu, Raymond Ancellin laissera le souvenir d’un homme d’une grande gentillesse, cultivé et très humble. Médaillé de l’Ordre du Mérite, ayant reçu les Palmes Académiques, Raymond Ancellin aura marqué Saint-Chéron.

A son frère Jacques, sa famille et ses proches, l’ensemble de la rédaction du Républicain de l’Essonne adresse ses sincères condoléances