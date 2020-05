Essonne : distribution des masques samedi 23 mai à Marolles-en-Hurepoix

Le week-end dernier, les élus de Marolles-en-Hurepoix soutenus par des bénévoles ont procédé à une première distribution de masques dans les boîtes aux lettres des habitants.

Ce samedi 23 mai, la deuxième phase de la distribution des masques aura lieu à la salle des fêtes. Cette distribution se fera uniquement par ordre alphabétique des noms de famille en fonction des créneaux suivants :

A à C de 9h à 11h

D à H de 11h à 13h

I à O de 13h à 15h

P à Z de 15h à 17h

Pour effectuer ce retrait, il suffira d’être muni d’une pièce d’identité. Il sera possible de retirer autant de masques que de personnes présentes dans le foyer. Il sera également possible de retirer des masques pour les voisins ou proches en présentant une procuration sur papier libre indiquant noms, adresse de la personne effectuant le retrait et des personnes faisant procuration.

Les personnes vulnérables ou ayant des difficultés de déplacement pourront obtenir leurs masques en contactant la mairie par téléphone au 01.69.14.14.40. ou par mail : [email protected].