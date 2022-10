Essonne : économies d’énergie, le forum de l’habitat de Dourdan présentera les solutions

Pour la première fois, le samedi 22 octobre prochain, Dourdan accueillera un Forum de l’Habitat. L’événement sera organisé par la ville en partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Essonne (ADIL 91).

Alors que la transition énergétique est aujourd’hui au cœur de l’actualité, propriétaires et locataires trouveront dans cet événement les réponses et les informations aux problématiques qu’ils rencontrent aujourd’hui.

« Ce forum de l’habitat porte sur la rénovation énergétique et l’adaptabilité du logement, il a pour but d’informer, de conseiller et d’orienter les usagers sur les questions de confort et d’amélioration de l’habitat ainsi que sur les aides financières afférentes », explique la ville.