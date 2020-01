Essonne : EES s’investit depuis 2007 à Etréchy

Fanny Mezaguer s’inscrit dans les pas de ces prédécesseurs.

Etréchy ensemble et solidaire (EES) est active à Etréchy depuis 2007 et Fanny Mezaguer, la tête de liste du scrutin de mars prochain, tient à souligner la continuité entre elle, Itshaham Ishaq et Michel Gleyze qui ont porté la liste de l’association lors des scrutins municipaux précédents.

Elle veut continuer à défendre la vision de l’association avec « le travail avec la population pour arriver à un consensus pour prendre les décisions », s’attacher à préserver et valoriser l’histoire et le patrimoine de la ville…

