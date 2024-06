Essonne : en juin, c’est le retour des Rencontres Musicales à Saint-Chéron

Chaque année, au mois de juin, la ville de Saint-Chéron se transforme en scène musicale dynamique en offrant une série de concerts gratuits. Ces événements sont l’occasion parfaite pour découvrir des groupes variés et talentueux venus de tous horizons. En 2024, quatre concerts exceptionnels sont programmés du 7 au 22 juin. Voici un aperçu détaillé de ces rencontres musicales à ne pas manquer.

Vendredi 7 juin à 20h30 – Église de Saint-Chéron

Chorale de Saint-Chéron

La Chorale Adulte du conservatoire vous invite à une soirée mélodieuse avec un répertoire éclectique. Attendez-vous à une performance captivante mêlant musique classique, chants traditionnels et variétés. L’acoustique unique de l’église promet une expérience musicale inoubliable.

Samedi 15 juin à 21h – Parvis de la mairie (Repli salle d’Orgery en cas de pluie)

The 3 Old Things et Les Zacoustiques

Préparez-vous à une soirée vibrante avec deux groupes fantastiques. D’abord, The 3 Old Things avec Lucky (guitare-chant), Phil (batterie) et Eric (basse-chant) qui revisitent les grands classiques du Blues et du Rock des années 70. Ensuite, Les Zacoustiques vous transporteront avec leur mélange explosif de Folk, Country et chanson française. Une soirée riche en émotions et découvertes musicales.

Vendredi 21 juin à partir de 19h – Parvis de la mairie (Repli salle du Pont de Bois en cas de pluie)

FÊTE DE LA MUSIQUE avec Nayads Evolution et Freaky Billy

La fête de la musique à Saint-Chéron commence avec Nayads Evolution. Ce groupe de cinq amis vous fera vibrer avec leurs compositions pop/rock aux textes en français. La soirée se poursuit avec Freaky Billy, un groupe qui fait revivre les années 50 avec des reprises uniques des classiques de l’époque, comme ceux d’Elvis Presley, Little Richard, et Jerry Lee Lewis. Leur énergie scénique est contagieuse et promet une fête de la musique mémorable.

Samedi 22 juin à 21h – Parvis de la mairie (Repli à l’église en cas de pluie)

Harmonies de Saint-Chéron et Méréville

Clôturez les rencontres musicales avec une performance des Harmonies de Saint-Chéron et Méréville. Suite au concert de fin d’année des élèves du conservatoire (prévu à 15h le même jour dans la salle d’Orgery), les harmonies présenteront un répertoire diversifié incluant des musiques de films, des variétés et des arrangements swing-jazz. Une soirée qui promet d’être riche en nuances et en émotions musicales.

Ne manquez pas ces événements musicaux exceptionnels qui promettent de ravir les amateurs de musique de tous âges. Venez nombreux et profitez des soirées en plein air à Saint-Chéron !

Informations Pratiques

Lieu des concerts :

Parvis de la mairie (Repli en salle d’Orgery ou salle du Pont de Bois en cas de pluie)

Église de Saint-Chéron

Horaires :