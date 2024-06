Essonne : Etampes accueille la Foire de l’Essonne verte ce week-end

L’Agglomération de l’Essonne vous invite chaleureusement à la Foire de l’Essonne Verte, qui se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 juin à l’Île de loisirs d’Étampes. Cet événement incontournable du deuxième week-end de juin promet un moment de fête inoubliable pour toute la famille et les amis.

La Foire de l’Essonne Verte propose une multitude d’activités pour tous les âges. Vous pourrez profiter d’une fête foraine pour les amateurs de sensations fortes, d’une ferme pédagogique et de balades à poneys pour les plus petits. Divers ateliers et animations éveilleront la curiosité et la créativité de chacun. Une parade colorée et festive animera les rues et une boulangerie éphémère ainsi que les délices des gourmandises d’Albert raviront les gourmands. De grandes nouveautés sont à découvrir cette année.

Plus de 90 exposants présents

Avec plus de 90 exposants, vous aurez l’embarras du choix pour faire de bonnes affaires. Vous y trouverez des jouets, des objets d’art et de décoration, des vêtements et des sacs, des bijoux, des services à la personne, des véhicules, des fenêtres et des volets, des cuisines aménagées, des chaudières, des aménagements de la maison, des pompes à chaleur et bien plus encore.

Les enfants seront ravis avec les structures gonflables et les parents apprécieront la scène musicale et la piste de danse. Un stand et une exposition Olympique seront également présents pour les amateurs de sport.

Nouvelle Brasserie à l’Espace Tony Gallopin

L’Agglomération est heureuse de vous annoncer le retour d’un restaurant de type brasserie au sein de l’Espace Tony Gallopin. Cette nouvelle brasserie, pouvant accueillir plus d’une centaine de couverts, vous offre une ambiance généreuse et gourmande. Venez y déguster des plats faits maison, pour la plupart confectionnés avec des produits locaux. La brasserie proposera également des animations pour les enfants, un bar et un café sur place, ainsi qu’une possibilité de prendre à emporter.

Pour ceux qui préfèrent un repas rapide, rendez-vous sur la place des « Food Trucks ».

Découvrez les richesses agricoles du territoire avec des dégustations, des tours de tracteur, et des vidéos portraits. L’inauguration officielle de la foire aura lieu le samedi 8 juin à 11h en musique avec le « Quartet en Fête », apportant une ambiance de la Nouvelle-Orléans.

Informations Pratiques :