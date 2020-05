Essonne : Etampes athlétisme organise une virtual race solidaire

Marcher, courir tous ensemble pour une belle cause sans contrainte de distance ou de chrono, c’est ce que propose Etampes athlétisme pour l’Etampoise virtual race qu’elle organise les 15, 16 et 17 mai prochain.

« Nous trouvions opportun d’organiser un événement comme celui-là aujourd’hui. Etampes Athlétisme c’est toujours voulu solidaire, en atteste les dernières foulées Etampoises 2020 en soutenant 5 associations : France Alzheimer, Santé loisir, Sourire à la vie, Sourire d’Erwan, Don du sang », rappelle Pierre Elsden du club.

Financer l’achat de masques

Cette fois, cette course permettra soutenir plusieurs institutions en finançant l’achat de masques. « Nous voulons afficher notre soutien à ceux qui ont été en première ligne pendant la crise. Ainsi, 100% des dons permettront de soutenir des associations et institutions comme l’hôpital d’Etampes, les EHPAD, les Restos du Cœur ou le Secours Populaire », précise-t-il.

« Nous nous sommes fixés un objectif de 200 participants qui nous permettra de financer environ 2000 masques. Le club participera financièrement à cette opération », complète Pierre Elsden.

Alors que le déconfinement aura commencé, cette virtual race permettra aux participants de renouer à la fois avec une activité sportive tout en retrouvant les valeurs de partage du sport, même si l’activité se déroulera à distance.

« Les inscriptions se font sur notre site Internet, via la plateforme Oxybol qui ne prendra aucun frais sur cette organisation », rappelle l »organisateur. Tous les participants sont invités à envoyer une photo de leur participation ce qui permettra à Etampes athlétisme de réaliser une vidéo solidaire à l’issue de l’événement.

Chaque participant recevra en souvenir un diplôme Finisher pour cet évènement sportif et solidaire transmis par mail après la course au format PDF, une remise de 5 euros sur la prochaine adhésion au sein d’Etampes athlétisme et enfin un dossard personnalisé remis au plus tard le 15 mai par mail.

Tarif : 2 euros pour les enfants, 5 euros adultes (+18 ans), dons supplémentaires possible sur le site Oxybol. Plateforme de paiement : Oxybol via le site Etampesathletisme.com

Renseignements www.facebook.com/etampes.athletisme