Essonne : Etampes célèbre le bicentenaire d’Elias Robert

Un hommage au sculpteur natif d’Etampes en 1821 a lieu au théâtre ce samedi 11 décembre.

Sculpteur classique du Second Empire, Elias Robert est également à l’origine du Musée d’Etampes. C’est en effet le fonds d’atelier qui a composé les premières collections du musée de la ville et en est encore aujourd’hui l’un des attraits principaux.

« Composé d’esquisses, de portraits et de modèles originaux pour les décors de monuments parisiens, cet ensemble révèle la vie et l’œuvre de cet artiste intimement lié à l’histoire du Pays d’Etampes et du Paris haussmannien », souligne Thomas Crosnier, du musée intercommunal. Cet anniversaire ne pouvait donc pas être passé sous silence.