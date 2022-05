Essonne : exposition Lego ce week-end à Mennecy

L’association Puissance Brick organise une grande exposition autour de la brique Lego au parc de Villeroy les 14 et 15 mai.

Que vous soyez amateur ou non de l’univers Lego, cette exposition vous offre l’opportunité de plonger dans un monde fait de briques et d’imaginaire. L’association de fans de Lego de la ville de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a choisi de programmer une exposition de Lego sur Mennecy, plus précisément dans la salle Michel-Ange du parc de Villeroy.

Des exposants de Puissance Brick vont partager leur passion de l’univers de la brique et présenter leurs créations le week-end des 14 et 15 mai. Seront proposées des ateliers de mosaïque géante, des animations Duplo et briques Lego en fonction de l’âge des participants.