Essonne : France 3 passe une journée à Saclas

France 3 Ile-de-France a déployé un important dispositif dans la commune vendredi 31 janvier.

Ils étaient près de 40, journalistes et techniciens, à être présents à Saclas pour enregistrer plusieurs émissions et surtout émettre en direct les deux journaux, le 12-13 et le 19-20 depuis le village de la vallée de la Juine.

« Nous sommes ici à Saclas cette année pour parler de la revitalisation commerciale des petites communes. Saclas est le meilleur exemple d’une commune qui a réussi à développer le commerce », indique Fabrice Goll, Directeur régional de…

