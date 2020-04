Essonne : futur et ancien maires main dans la main aux Granges-le-Roi

Lors du scrutin municipal du 15 mars dernier, une seule liste menée par Stéphane Poussin était en lice alors que le maire sortant, Jeannick Mounoury ne se présentait pas.

L’histoire était déjà écrite, mais c’était sans compter sur la crise sanitaire que traverse le pays. Plus d’un mois après le scrutin, Jeannick Mounoury est, par la force des choses, toujours maire. L’édile assure donc la transition et la solidarité en lien direct avec son futur successeur.

« Il a fallu mettre en place une équipe afin de soutenir les personnes de plus de 75 ans qui vivent dans le village et qui sont au nombre de 57 », souligne-t-il. A la tête de cette équipe, on retrouve Stéphane Poussin…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 23 avril.