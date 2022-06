Essonne : hommage à l’ancien cimetière américain de Villeneuve-sur-Auvers ce samedi

Après deux années d’interruption, les bénévoles de MACVA 91 ont remis l’ouvrage à l’établi. A 10h ce samedi 11 juin, le sacrifice de tous ceux qui se sont battus pour libérer la France, et particulièrement des 543 combattants qui ont été inhumés à Villeneuve-sur-Auvers de 1944 à 1948, sera honoré comme il se doit.

Des représentants des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Allemagne seront présents, rejoints cette année pour la première fois par des représentants de la Belgique et de la Pologne. A l’occasion du 78e anniversaire de la Libération, l’association MACVA 91 et la municipalité de Villeneuve-sur-Auvers accueilleront plusieurs centaines de personnes pour cet hommage.

Comme toujours, la cérémonie sera d’une grande qualité avec la participation des enfants des écoles du village, du 91st Gâtinais Highlanders Pipe Band, de l’Amicale Jean-Baptiste Salis, des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Cerny-La Ferté-Alais ainsi que des représentants des anciens combattants et porte-drapeaux.