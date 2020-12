Essonne : il y a 75 ans, le Prix Goncourt venait de Méréville

Le 10 décembre 1945, Jean-Louis Bory, né à Méréville, recevait le prix Goncourt pour son roman “Mon village à l’heure allemande”.

Le 5 décembre 1945, le jury du Goncourt sélectionnait trois livres pouvant prétendre à l’un des prix littéraires les plus convoités. On retrouvait « Drôle de jeu » de Roger Vailland, « Si peu que rien » de Denis Marion et « Mon village à l’heure allemande » de Jean-Louis Bory.

Démobilisé depuis plusieurs mois, Jean-Louis Bory, étudiant de Khâgne, en attendant de passer l’agrégation, écrit. Il s’en confie d’ailleurs à Georges May, un camarade parti aux Etats-Unis, dans un courrier daté du 20 décembre 1944 : « J’écris des choses qui, je l’espère, vont voir prochainement le jour…