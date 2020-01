Essonne : Jean-Claude Reveau tire sa révérence à Ormoy-la-Rivière

Jean-Claude Reveau, maire, et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population.

Ce dimanche 12 janvier, la salle polyvalente était comble. Il s’agissait de la dernière cérémonie des vœux de Jean-Claude Reveau en tant que maire et nombreux sont ceux, ayant voulu marquer leur reconnaissance, avaient fait le déplacement.

Le maire a rappelé que cette cérémonie marquait la fin « du 3e acte et de la dernière séance », de sa vie d’élu alors que dans quelques semaines « le rideau va tomber ». Aussi, fidèle à lui-même, a-t-il tenu à remercier lors de cette cérémonie ceux qui l’ont accompagné et aidé durant ces années. Après un hommage au Conseil municipal des jeunes, « ma plus grande fierté », il a remercié un grand nombre de personnes.

Au premier rang de celles-ci Sonia Dupuy, maire honoraire, qui l’a attiré dans la fonction d’élu. Les agents communaux, les bénévoles du monde associatif, les collègues élus des autres collectivités, etc, Jean-Claude Reveau n’a oublié personne…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 16 janvier.