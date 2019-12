L’association du patrimoine historique ormoysien a eu lieu dimanche.

Ils sont venus taper le carton ce dimanche 8 décembre au profit du patrimoine historique du village. L’association remercie vivement les joueurs qui ont fait le déplacement et ses partenaires Le vieux Chaudron, l’Auberge Saint-Martin, Grand Frais et le Crédit Agricole et ses donateurs ormoisiens fidèles.