Essonne : la déchetterie de Saint-Chéron fermée pour un mois

Les nouvelles mesures de confinement impactent fortement le Sitreva qui gère notamment la déchetterie de Saint-Chéron.

« Le nouveau confinement perturbe le fonctionnement de nos services et nous contraint à fermer la déchetterie de Saint-Chéron à compter du 6 avril et pour une durée de 4 semaines », indique le syndicat.

Les autres déchetteries restent ouvertes et accessibles aux jours et horaires habituels. Pour les Saint-Chéronnais et les habitants des communes voisines, les déchetteries les plus proches sont celles de Dourdan et de Briis-sous-Forges.