Essonne : la fête des Cocus ne perd pas le nord à Etréchy

Comme le veut la tradition, à Etréchy le week-end de la Pentecôte est synonyme de Fête des Cocus. Les membres de la Confrérie des Cocus et les Strépiniacois dans leur ensemble auront des occasions de sortir pour la nouvelle édition de la Fête des Cocus sur le thème du Nord et des ch’tis.

C’est donc sur le thème des Ch’tis qu’aura lieu le dîner spectacle du samedi soir à l’espace Jean-Monnet avec l’artiste Nénesse. Mais c’est au cours du grand défilé du dimanche que les spectateurs seront transportés dans le Nord. Ainsi, 4 géants seront présents: Bela Rada et P’tit Jegan le carillonneur d’Orchies, Taraderuze le mineur de Lens accompagné des mneurs et trieuses de charbon et la Belle Hélène, la fleuriste, le tout accompagné par la Société philarminique de Steenvoorde et la troupe Straetepoppes.

Le défilé se concluera sur le champ de foire avec la crémation du grand cocu. Les associations, comme le Cadet’s Circus, les Coquettes et les Cocus, le Comité des fêtes, le Comité de jumelage seront également de la partie tout comme le Conseil municipal des enfants.