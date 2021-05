Essonne : la fête médiévale de Dourdan annulée

Un événement de plus s’ajoute à la longue liste d’événements qui n’a pas pu se dérouler depuis un peu plus d’un an et le début de la crise sanitaire. L’édition 2021 de la Fête médiévale de Dourdan prévue les 5 et 6 juin prochain n’aura hélas pas lieu.

« Après ces mois difficiles, nous avions à cœur de maintenir la manifestation. Néanmoins, le contexte sanitaire et le couvre-feu à 21h ne nous auraient pas permis de festoyer comme nous l’aurions souhaité », indique la ville de Dourdan.

Ces derniers mois, tous les préparatifs avaient eu lieu dans l’hypothèse, optimiste, où la fête pourrait se dérouler sans être amputée de ce qui en fait l’attrait. Hélas, dans un contexte sanitaire toujours compliqué, cela n’a pas pu être le cas.