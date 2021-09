Essonne : la fête Saint-Michel commence samedi à Etampes

La fête foraine aura bien lieu malgré le contexte sanitaire.

Pas question de laisser la place à la morosité alors que l’automne vient de commencer. La fête Saint-Michel, fête historique de la ville, sera de retour à l’Ile-de-Loisirs régionale d’Etampes du 25 septembre au 10 octobre prochains.

Le déroulement de la fête est également un geste fort envers le monde forain qui souffre également économiquement depuis le début de la crise sanitaire. Avec leurs manèges pour petits et grands, sans oublier les incontournables croustillons et pommes d’amour, ils seront au rendez-vous pour donner le sourire aux Etampois et aux habitants du territoire.