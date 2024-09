Essonne : la Foire aux Haricots 2024 sera aux couleurs du Portugal

La Foire aux Haricots d’Arpajon revient pour sa 91e édition du 13 au 15 septembre 2024, et promet un week-end inoubliable placé sous le signe du Portugal. Comme l’a annoncé Christian Beraud, maire d’Arpajon : « La 91e édition de la Foire aux Haricots mettra à l’honneur le Portugal, un pays aux traditions bien ancrées et au folklore flamboyant. Stands de gastronomie, artistes musiciens et danseurs nous accompagneront tout au long de ce week-end festif ».

Un centre-ville rénové pour une foire conviviale

Pour cette nouvelle édition, la Foire se tiendra dans le centre-ville d’Arpajon, fraîchement rénové. Le périmètre de l’événement restera identique à celui de l’année dernière, garantissant un cadre convivial et animé. La mobilisation des exposants, des agents communaux, ainsi que des forains, promet une atmosphère chaleureuse pour les visiteurs.

Les festivités débuteront dès le vendredi après-midi avec de multiples animations. Les visiteurs pourront se divertir sur différents pôles : une ferme pédagogique, des expositions de voitures anciennes, des démonstrations de VTT acrobatiques et bien d’autres surprises.

Des animations rythmées par la culture portugaise

Le Portugal, invité d’honneur de cette édition, sera représenté par ses traditionnelles fanfares et danses folkloriques tout au long du week-end.

Samedi 14 septembre : Dès 9h30, la fanfare Los Ranchos du Portugal déambulera dans les allées de la Foire, suivie à 16h30 par une prestation des Tambours Portugais. À 16h30, ne manquez pas la démonstration de danse country sous la Halle, tandis que le groupe Les Homs offrira deux spectacles ludiques et déambulatoires. Un concert de la Société Musicale d’Arpajon clôturera la journée à 16h30.

Dimanche 15 septembre : Le Festival Portugais se tiendra sous la Halle à 14h, avec des spectacles de musique et danses folkloriques, suivis d’une nouvelle prestation des Tambours Portugais à 16h30. Une soirée salsa avec initiation est également prévue à 18h30, pour finir la journée en beauté.



Un programme varié et pour tous les âges

La Foire aux Haricots offre également une large variété d’animations pour tous les âges et tous les goûts. Il y aura des spectacles de rue avec BOOST, une fanfare accompagnée d’échassiers, qui circulera à plusieurs reprises dans les allées de la Foire tout au long du week-end. Au programme également des expositions et démonstrations avec des expositions de voitures anciennes, ainsi que les spectacles de VTT trial par Aurélien Fontenoy et sa Bomber Show, avec des représentations prévues tout au long des trois jours. Enfin, gastronomie et concerts seront incontournable sur la place du Marché où l’on pourra déguster des spécialités tout en profitant des concerts live du duo pop-folk Laureline Mahler et Serge Gelli, du duo pop-rock Citizenkane et du jazz-band manouche Les Jazzopathes.

Un dispositif de sécurité renforcé

Pour garantir la sécurité de tous, un périmètre fermé sera mis en place avec des agents de sécurité à chaque entrée. La circulation des véhicules sera interdite à l’intérieur du périmètre de la Foire du vendredi 13 septembre, 4h, au lundi 16 septembre, 2h du matin. Le stationnement sera progressivement interdit dès le 8 septembre.

Les associations, piliers de l’Événement

La Foire aux Haricots d’Arpajon, créée en 1922, repose sur un solide réseau associatif local. Parmi les partenaires cette année, citons l’Arpajon Vintage Motorcycle Club, le Club d’Échecs, T and C Country, et bien d’autres. Ces acteurs associatifs qui contribuent à la réussite de cet événement emblématique.

Informations Pratiques