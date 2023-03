Essonne : la Foire Ventôse revient ce week-end à Dourdan

L’événement emblématique de la ville revient jusqu’au lundi 27 mars.

Pour cette édition 2023, la Foire Ventôse revient avec une nouvelle formule. « Pour la Ventôse c’est donc une 1re édition qui réunit Foire et Terroir pour le plaisir de tous. Petits et grands. On aura une trentaine d’exposants et artisans du territoire ou proche », indique Josépha Brébion, première adjointe au maire.

La foire sera installée sur le parvis de la mairie. La Foire commerciale et du terroir aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 mars de 11h à 18h. Le samedi 25 mars verra le carnaval tropical animer l’événement avec une déambulation prévue à partir de 15h. Le dimanche, la traditionnelle brocante aura lieu, mais elle ne sera pas en centre-ville mais au niveau de l’allée du Parc.