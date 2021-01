Essonne : la générosité au programme à Mondeville

Entre le Téléthon et les fêtes de fin d’année, la générosité a rythmé la vie du village.

Le mois de décembre a commencé avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs du village pour le Téléthon. Au total, ce sont plus de 900 € qui ont été récoltés à Mondeville. Ainsi, il y a eu 230€ de dons sur la page de collecte, 250 € de dons dans l’urne installée à la mairie, 402€ reversés par les commerces participants, à savoir Au Bonheur de Mondeville, BonaPizza, Bojanam, La Douce Tradition, la Cressonnière de D’Huison-Longueville et le Domaine du Marais, et enfin 24 € ont été reversés par la mairie suite aux Téléthon Challenges réussis !

La municipalité adresse «un immense merci à tous les participants et donateurs» qui…