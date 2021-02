Essonne : La Grande Borne dotée d’un nouveau tiers-lieu

Inauguré le 4 février, le nouveau tiers-lieu social a commencé ses activités depuis le mois de novembre. Son rôle sera défini au fur et à mesure avec les habitants du quartier.

« Un lieu de ressources pour le quartier, de création et d’échanges. » Si vous habitez la Grande Borne, peut-être avez vous vu un graffeur s’affairer jeudi 4 février. Ce jour-là était inauguré le nouveau tiers-lieu social de la Grande Borne, situé au 7, place aux herbes. Seb Toussaint, graffeur normand, a décoré la salle de ce nouvel endroit de rencontres. Il y a graffé le mot « diversité« , qui rentre parfaitement dans les valeurs du projet.

Jusqu’ici occupée par un regroupement d’associations locales, la salle a été reprise par par l’association Bleu blanc zèbre après une demande formulée par la préfecture. « Peu mise en valeur et mal identifiée par les habitants de la Grande Borne et par les acteurs institutionnels localement, la Maison Marianne doit retrouver une programmation riche et cohérente pour jouer son rôle pour le quartier et pour les Grignois de manière générale« , fait savoir l’association sur son site Internet. Si pour le moment les activités du tiers-lieu étaient restreintes aux distributions alimentaires et récolte de dons – mais pas que, depuis le mois de janvier, l’association travaille aux côtés de jeunes d’Unis-Cités sur l’exposition Portraits d’habitants qui a « pour vocation de donner une image positive du quartier et de valoriser la parole citoyenne sur le territoire« , apprend-on sur leur site Internet -, l’offre est destinée à évoluer. « Notre volonté est de répondre aux demandes du quartier en multipliant les rencontres avec eux« , explique Lisa Cimino, chef de projet Maison Marianne chez Bleu blanc zèbre.