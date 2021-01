Essonne : la laïcité expliquée aux collégiens à Ollainville

Le collège La Fontaine aux Bergers accueille une exposition sur la laïcité.

En France, la laïcité, tout le monde en parle, parfois avec passion, mais finalement peu de personnes connaissent les principes de cette particularité propre à la société française. Aussi, l’exposition composée de 7 panneaux abordant ce sujet fait œuvre utile.

C’est Alexandre Touzet, vice-président du Département délégué notamment à la citoyenneté, qui a conçu cette exposition. Elle rappelle que la laïcité pose quelques principes clairs comme la liberté de croyance et d’expression à l’égard des religions, la séparation de l’Etat et des organisations religieuses, l’égalité devant la loi et les services publics ou encore la laïcité à l’école.