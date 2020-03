Essonne : la mairie d’Angerville imprime et livre les cours à domicile

La continuité pédagogique s’organise comme elle peut dans les familles, mais face à cette situation inédite, certains foyers n’étaient évidemment pas équipés pour faire face à cette situation prolongée.

La mairie d’Angerville répond aux besoins de ses administrés en la matière. « Suite à de nombreuses demandes de familles ne possédant pas d’imprimante pour certains cours donnés en ligne aux enfants par les enseignants, nous vous proposons dans ce cas de vous les livrer dans votre boîte aux lettres », explique la municipalité sur ses réseaux sociaux.

L’utilisation est simple. Il suffit d’adresser un courriel à : [email protected] avec pour objet « impression de cours » et contenant en pièce-jointe le ou les supports à vous imprimer. Il ne faut pas oublier évidemment d’indiquer ses nom, adresse et numéro de téléphone (en cas de problème). Un courriel de confirmation, avec la date de livraison estimée sera alors envoyé.

Ce nouveau service vient après la mise en oeuvre et le maintien des appels et livraisons de courses aux plus âgés, il y a deux semaines. La solidarité s’organise à un rythme soutenu à Angerville.