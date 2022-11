Essonne : la ministre Carole Grandjean visite le lycée Paul-Belmondo d’Arpajon

Carole Grandjean, ministre déléguée à l’Enseignement et la Formation professionnels s’est déplacée au lycée Paul-Belmondo à Arpajon ce lundi 21 novembre.

Dans le cadre du travail mené par le Conseil national de la refondation (CNR), la ministre est venue dans le lycée professionnel échanger avec l’ensemble des acteurs de l’établissement. En effet, l’école est l’une des deux thématiques retenues pour les CNR territoriaux. Objectif, trouver des solutions au niveau national mais également au niveau local pour assurer la réussite des élèves, réduire les inégalités et assurer le bien-être de tous.

La ministre a longuement échangé avec toutes les personnes présentes dans le cadre de cette concertation. Parmi les pistes évoquées par les acteurs de l’établissement, on retrouvait la nécessité de renforcer les liens entre professeurs et élèves, rassurer les parents et entretenir le lien avec eux à d’autres moments que pour évoquer des difficultés ou des sanctions, renforcer le lien avec le monde professionnel.