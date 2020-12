Essonne : la mobilisation d’Arpajon pour le Téléthon paye

Malgré le confinement, une belle somme a été collectée à Arpajon.

Le samedi 19 décembre dernier, c’était un peu Noël avant l’heure à Arpajon. En effet, Christian Béraud, maire, les élus et les membres de l’association Arpajon Vintage Motor Club (AVMC) remettaient officiellement un chèque de 2745 euros à l’AFM-Téléthon.

Dans un contexte particulier, le partenariat et la mobilisation efficace de la municipalité et des associations de la ville emmenées par AVMC avec le soutien des commerçants et des Arpajonnais, a porté ses fruits…