Essonne : la région distribue des masques dans le Dourdannais et Juine et Renarde

C’était ce samedi 4 avril. Le vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France et la sénatrice Jocelyne Guidez ont fait le tour des communes membres du Dourdannais-en-Hurepoix et de Juine-et-Renarde afin de leur distribué des masques chirurgicaux (FFP1) commandés par la région Ile-de-France. Les mairies affecteront ces masques aux professionnels de santé et aux personnes au contact des plus fragiles.

Pour le vice-président de la région, c’est une longue tournée au-delà du territoire de ces deux intercommunalités qui a eu lieu. Au total, c’est dans « dans 64 villes et villages du Sud-Essonne », qu’il a distribué ces masques. L’occasion pour lui, et la sénatrice Jocelyne Guidez qui l’accompagnait d’aller à la rencontre des maires qui sont sur le pont dans ce contexte exceptionnel.

A Dourdan, ce sont 1900 masques chirurgicaux qui ont été donnés à destination des professionnels de santé de la ville. « La mairie se rapproche des pharmacies pour organiser cette distribution. Merci à la Région Ile-de-France pour cette dotation ! », commente la ville sur sa page Facebook.

La ville de Dourdan attend par ailleurs la livraison de sa commande de 8000 masques FFP2 à une entreprise de Vendée.