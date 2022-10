Essonne : la salon d’art de Marolles-en-Hurepoix ouvre ses portes ce week-end

La 13e édition du salon d’art ouvre ses portes ce samedi 15 octobre à la salle des fêtes.

Les artistes donnent rendez-vous au public durant une semaine à la salle des fêtes pour une exposition qui s’annonce, cette année encore, d’une grande qualité.

Le public pourra découvrir près de 15 artistes et plus de 150 œuvres de techniques et univers variés : peintures, sculptures, etc….