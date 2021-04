Essonne : la Volaille Prunaysienne a une nouvelle boutique à Prunay-sur-Essonne

La Volaille Prunaysienne a ouvert sa nouvelle boutique le 9 avril.

Qui ne connaît pas encore la Volaille Prunaysienne ? Hervé et Isabelle Hardy élèvent leurs volailles en plein air, les nourrissent exclusivement avec les produits de la ferme et les transforment et les vendent dans leur boutique au 16 rue de la Vallée. Et, depuis quelques jours, ils accueillent leurs clients dans une nouvelle boutique.

« Nous avions besoin d’un espace plus grand, non seulement pour mieux présenter nos produits et ceux que nous vendons, mais également pour travailler », explique Hervé Hardy. Grâce au soutien de la Région Ile-de-France, qui les a subventionnés à hauteur de 50%, ils ont pu réaliser cet investissement d’un montant de 50000 euros.