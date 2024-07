Essonne : la What’s Up Tattoo Convention de retour à Arpajon ce week-end

Arpajon s’apprête à accueillir la troisième édition de la What’s Up Tattoo Convention du 5 au 7 juillet 2024 à l’Espace Concorde. Fondé par Jordan Léger, cet événement promet trois jours d’activités immersives et de découvertes artistiques sous le thème captivant du rétrofuturisme, mêlant jeux vidéo et jeux d’arcade.

Des Artistes Internationaux

Pour Jordan Léger, cet événement est une manière de promouvoir les tatoueurs qui sont à la fois des tatoueurs mais également des professionnels. « Nous rassemblons ici des artistes qui viennent des quatre coins de France et même du monde, avec des tatoueurs suisse, espagnol, tunisien ou même australien », insiste-t-il.

Près de 80 artistes tatoueurs venant des quatre coins du monde (Espagne, Australie, Tunisie, France, et plus) seront présents pour partager leur passion et leur savoir-faire. Des inspirations d’une grande diversité sont présentes. De quoi satisfaire les visiteurs à la recherche d’un tatouage précis, et de conquérir ceux qui sont à la recherche de créations correspondant à leur sensibilité.

Photo © Le Républicain de l’Essonne.

Concours de Tatouages

Chaque jour, des concours récompenseront les meilleurs tatouages réalisés. Le vendredi à 18h : petite pièce couleurs, petite pièce noir et gris, petite pièce réalisme, et Best of Day. Le samedi à 18h : petite pièce, moyenne pièce couleurs, moyenne pièce noir et gris, moyenne pièce réalisme, et Best of Day. Le dimanche à 18h : petite pièce, grande pièce couleurs, grande pièce noir et gris, grande pièce réalisme, Best of Day, Best of Show, et Jeune talent.

Conférence sur le Monde du Tatouage

La conférence de l’artiste renommé Treiz (Instagram : @treiztattoo) sera un moment fort de l’événement. Cet artiste partagera son expertise et son expérience sur l’évolution du tatouage, étant une figure respectée dans le milieu et primé dans de nombreuses conventions internationales.

Un Programme Riche en Activités

Pour cette édition, diverses activités sont prévues : cinéma en plein air, air-hockey, jeux d’arcade et consoles. La restauration sera assurée par de nombreux foodtrucks et stands de restauration présents sur le site.

Horaires et Tarifs

L’événement a accueilli plus de 7000 visiteurs en 2022 et plus de 5000 visiteurs en 2023. Le succès devrait encore être au rendez-vous cette année. La convention ouvrira ses portes le vendredi de 14h à 20h, le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 10h à 19h. L’entrée est fixée à 5 €, avec une gratuité pour les moins de 16 ans. Les billets peuvent être achetés sur place ou en ligne via placeminute.com.

Informations Pratiques

Adresse : Espace Concorde, Arpajon

Espace Concorde, Arpajon Dates : 5, 6 et 7 juillet 2024

5, 6 et 7 juillet 2024 Prix d’entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

5 € (gratuit pour les moins de 16 ans) Billetterie : Sur place ou placeminute.com