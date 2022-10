Essonne : l’aïkibudo vous attend à Milly-la-Forêt

Présents lors du forum des associations, les clubs d’arts martiaux proposent la découverte d’un art qui apporte aussi du bien-être.

Les clubs d’Aïkibudo de la ville de Milly-la-Forêt, d’Itteville et de Mennecy étaient présents lors du forum des associations qui a eu lieu début septembre, et leur démonstration avait suscité l’intérêt du public.

Certains avaient même eu la chance de suivre une rapide initiation à cet art martial traditionnel d’origine japonaise qui enseigne la maîtrise du combat à mains nues associée à celle du combat avec armes, le kobudo (katana, Ken Jutsu et laï Jutsu). Cet art qui remonte au temps des samouraïs, est enseigné pour se défendre mais également pour le bien-être du corps et de l’esprit.

«Mon père était enseignant d’aïkibudo kobudo, il m’a transmis sa passion. La pratique de cet art, véritable exutoire, inculque le respect des valeurs et aide les introvertis, c’est aussi pour ça que j’en ai fait car j’étais un peu timide plus jeune. Les animations ont eu un franc succès, je suis vraiment très satisfait de notre travail», souligne Vincent, professeur d’aïkibudo à Milly-la-Forêt depuis la rentrée 2022 et professeur de Kobudo à Mennecy et Milly-la-Forêt depuis 2010, qui possède une vingtaine d’années d’expérience.

• Renseignements Laurent Pastorello, président, au 06.74.84.75.05. ou Valérie Chapet au 06.08.71.75.90..