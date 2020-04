Essonne : l’appel à l’aide de la Maison Valentine à Bouray-sur-Juine

Créée en 1990 et gérée par l’association départementale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI 91), la Maison Valentine accueille 76 adultes handicapés vieillissants à partir de 45 ans. Et dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, la situation de l’établissement est devenu complexe.

Ainsi, 3 cas de Covid-19 chez des résidents ont été confirmés dans l’établissement. « Nous avons 3 cas car nous n’avons pu faire que 3 tests «, confie un personnel de la Maison Valentine. Tout le monde est donc confiné dans sa chambre. Une situation évidemment difficile à vivre pour ces personnes souffrant déjà de troubles du comportement qui peuvent être lourds.

Mais à cela s’ajoute le dénuement en terme d’équipements divers, masques, gel hydroalcoolique, blouses, charlottes cou sur chaussures pour le personnel. Pourtant dans cet établissement ou un suivi paramédical et médical est assuré quotidiennement, ils sont indispensables. « L’infirmière n’a eu qu’un seul masque à sa disposition pendant toute la semaine », souligne un membre du personnel. Quand on sait que des soins doivent être apportés parfois plusieurs fois par jour à un seul résident et qu’il faudrait à chaque fois jeter l’équipement après usage, cela donne l’ampleur du besoin pour l’établissement.

Bref, la Maison Valentine a besoin d’une aide urgente. Tous ceux qui veulent apporter leur aide peuvent appeler l’établissement au 01.64.91.92.20.