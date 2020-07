Essonne : l’Aquastade de Mennecy a rouvert ses portes

Que ce soit pour les différentes activités, comme l’aquabiking, l’aquafitness, le bien-être la natation ou la simple baignade il convient de réserver préalablement son créneau sur le site Internet Mon Centre Aquatique ou bien par téléphone au 01.60.75.00.48.

Si pour les activités sportives ou de bien-être les séances se sont sur des créneaux spécifiques, la natation et la baignade sont désormais limité en temps également. Ainsi, il est possible de réserver la natation pour des créneaux de 75 minutes et la baignade pour des créneaux de 90 minutes.

Le port du masque est évidemment obligatoire jusqu’aux vestiaires. Toute personne n’ayant pas de masque se verra refuser l’accès au centre. La douche savonnée est obligatoire avant et après la pratique. Enfin, il n’est pas possible d’emprunter du matériel mais il est recommandé d’amener le sien : lunettes, palmes, pullboy et planches.

