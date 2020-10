Essonne : large succès pour les Boucles de la Juine à Saclas

L’association des Boucles de la Juine a organisé ses courses dimanche 4 octobre.

Cet événement qui a lieu chaque automne est bien ancré dans le calendrier associatif et sportif de l’Essonne, et même l’épidémie de Covid-19 n’a pas freiné le succès rencontré chaque année. Avec 380 inscrits pour le semi-marathon et les Boucles de 10 km, ainsi que 80 participants pour la marche Alzheimer, ce sont plus de 450 personnes qui ont répondu présentes pour cet événement organisé dans un cadre sanitaire très strict par les bénévoles.

Il y a quelques mois, les bénévoles de l’association n’en espéraient pas tant. « Pour nous, c’est une très belle réussite, car nous sommes partis de loin. Nous ne savions pas trop comment cela allait s’organiser cette année avec deux contraintes importantes : les contraintes sanitaires d’une part et la contrainte financière d’autre part », témoigne Sylviane Dorizon, l’une des organisatrices de l’événement…