Essonne : le boulevard Saint-Vincent inauguré à Etréchy

Cet axe de circulation important de la ville a été entièrement refait.

Pour les riverains, ces travaux étaient pour le moins très attendus. En effet la voirie du boulevard Saint-Vincent était dans un état pour le moins déplorable et, avec des trottoirs inexistants, s’y déplacer en sécurité pour les familles ou les enfants n’était pas aisé. Ce n’est donc pas une surprise si les personnes qui habitent le long du boulevard sont venues nombreuses lors de cette inauguration samedi 14 décembre.

Elisabeth Dailly, maire, s’est réjouie du nouveau visage qu’arbore désormais le boulevard « à la fois esthétique et sécurisé ». Cette opération d’un montant conséquent de 770 000 € a été financé à hauteur de 215 000 € par la ville et 362 000 € par la Communauté de communes Entre Juine et Renarde…

Retrouvez cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 19 décembre.