Essonne : le Burger King ouvre ce jeudi à Etampes

L’enseigne de restauration rapide Burger King ouvre son nouveau restaurant ce jeudi 16 janvier à 11h à Etampes. Celui-ci est situé dans la zone commerciale du centre E. Leclerc d’Etampes.

Les Etampois et les consommateurs des villes voisines pourront y retrouver toute la carte qui a fait le succès de l’enseigne avec en premier lieu le fameux Whopper. En solo, entre amis, ou en famille, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir les goûts légendaires de la marque, viande grillée à la flamme, personnalisation et produits frais en tête.

Ce nouveau restaurant s’étend sur « une surface de 190 m2, avec 210 places assises dont 74 en terrasse », précise Stéphane Degomme son propriétaire. C’est son quatrième restaurant qu’il ouvre après ceux d’Avrainville, de Brétigny-sur-Orge et de La Ville-du-Bois. Il s’agit du 10e restaurant de l’enseigne en Essonne.

60 emplois ont d’ores et déjà été créés, dont 5 à temps plein. Le restaurant est doté d’une piste de drive et d’une aire de jeux pour les enfants.

A Etampes, c’est la quatrième grande enseigne de restauration rapide présente après McDonald’s, KFC et Quick. « Ce n’est pas un problème, cela permettra au contraire d’éviter l’évasion commerciale de la clientèle », précise Stéphane Degomme qui se dit enchanté de s’installer sur une zone en plein développement.