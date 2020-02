Essonne : le CANE toujours actif à Saint-Chéron

Le Club des amis de la nature et de l’environnement a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 8 février.

Depuis 1974, le CANE, comme on l’appelle à Saint-Chéron, et ses bénévoles s’engagent pour préserver l’environnement de la commune. « L’objet de notre association est de faire à la fois l’inventaire des richesses du territoire et également de s’informer des études et projets qui le concernent afin de ne pas compromettre ces richesses »…

