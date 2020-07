Essonne : le centre aquatique de Milly-la-Forêt rouvre ses portes le samedi 4 juillet

Voilà une ouverture à une date opportune. Fermé depuis le début du confinement, le Centre aquatique des Deux Vallées Alain-Bernard, situé à Milly-la-Forêt, rouvrira ses portes au public ce samedi 4 juillet en conjonction avec le début des vacances scolaires.

Cette réouverture se fera évidemment dans le respect d’un protocole sanitaire strict alors que la France fait face à l’épidémie de Covid-19. La distanciation sociale est évidemment de rigueur avec 1m de distance à respecter entre chaque personne, le port du masque sera obligatoire entre l’entrée et les vestiaires, le paiement sans contact sera à privilégier à la caisse, enfin la douche savonnée sera elle aussi obligatoire et le port du bonnet de bain recommandé.

Il sera également obligatoire de réserver pour la salle de sport et le bien-être ainsi que pour tous les cours d’aquagym. Par contre, l’accès à la piscine pourra se faire sans réservation.

Pour réserver pour la salle de sport et le bien-être

https://www.vert-marine.info/centreaquatiqueal…/reservation/

Pour les cours d’Aquagym

https://www.vert-marine.info/centreaquatiqueal…/reservation/



Les horaires du Centre aquatique sont les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h à 20h, les samedi et dimanche de 10h à 13h30 et de 14h à 19h. Enfin, les 14 juillet et 15 août le centre sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h.