Essonne : le CME de Dourdan collecte des jouets pour les enfants hospitalisés

Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants de Dourdan ont du cœur. Parmi les projets qu’ils ont souhaité mettre en place durant leur mandature, ils ont lancé ce samedi 11 février une collecte de jouets au profit des enfants hospitalisés.

La collecte se déroulera durant une semaine, à la rotonde de la mairie, aux heures d’ouverture de celle-ci. « Les personnes peuvent amener des jouets, des livres, des jeux de société », énumère Ludmila, l’une des jeunes élues du CME. Ce samedi matin, avec Lilly et Emma, elle a accueilli les généreux donateurs pour cette opération, et effectué un premier tri des dons.

Le fruit de cette collecte sera remis au service pédiatrique de l’hôpital de Dourdan. Attention, ni les peluches, ni les jeux électroniques ne pourront être remis à l’hôpital, il convient donc de bien préparer ses dons en amont.

« C’est un projet voulu par les élus du CME. Les membres de la commission solidarité, handicap et intergénérationnel, avec les membres des commissions environnement et événementiel participent tous à cette opération », soulignent Estelle Rolet Parant, maire-adjointe, et Nathalie Poulain, conseillère municipale.

« Les enfants ont besoin de s’amuser. C’est important de penser aux autres enfants avant de penser à nous, je pense que ça leur fera du bien », conclut Ludmila, qui, comme ses camarades du CME a un grand cœur.

L’ensemble de la collecte sera remise au service pédiatrique de l’hôpital de Dourdan le samedi 18 février prochain.