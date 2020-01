Essonne : le collège Gérard-Philipe et ses drôles de dames

Après les ruches, le potager et le compost, le collège de Massy a désormais un poulailler. Inauguré le 7 janvier, il permet aux enfants de comprendre les enjeux du recyclage et d’aborder le développement animal.

La micro-ferme n’est plus très loin. Mardi 7 janvier, le collège Gérard-Philipe de Massy a inauguré un poulailler. En 2019, l’établissement disposait déjà d’un jardin de permaculture, d’un compost et de ruches.

Aux manettes de ce projet : une quinzaine d’élèves, des quatrièmes et des sixièmes, encadrés par deux professeurs de Sciences de la vie et de la terre, Chantal Godineau et Vincent Robert. Une initiative menée dans le cadre du Club de développement durable du collège, qui compte une centaine d’élèves impliqués.

L’idée, qui nécessitait un budget de 2 000 €, s’est concrétisée grâce à une cagnotte en ligne, des dons récoltés sur les marchés, une tombola et l’association essonnienne Haie magique.

Le poulailler a été installé par les enfants sur une semaine, par demi-journées. Les résidentes sont issues de dons : trois viennent d’un élevage d’une classe primaire de Janvry, et les huit autres d’un autre élevage, mais étaient destinées à être tuées, « Elles ne pondaient plus suffisamment », fait savoir Chantal.

Un richesse pédagogique pour tous

Situé à proximité de la cour, l’accès au poulailler est réservé uniquement à la quinzaine d’élèves qui ont géré le projet. Ils sont donc peu à s’en occuper, mais l’apport du poulailler profite à tous. « Outre l’aspect ludique, l’idée est de montrer aux enfants qu’il peut y avoir du recyclage, puisqu’elles sont nourries avec les déchets de la cantine. De plus, on s’en sert dans nos cours, notamment quand il est question du développement animal. »